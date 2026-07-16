В Венгрии проверят секретные документы о связях Сийярто с Россией
Мадьяр: в Венгрии начали расследование контактов Сийярто с Россией
Венгерское правительство начало расследование контактов бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил председатель правительства Венгрии Петер Мадьяр, его слова привел портал 444.hu.
Политик отметил, что пока не готов раскрывать подробности процедуры. Однако уточнил, что дело затрагивает многочисленные документы, содержащие государственные секреты и сведения о внешней политике.
«Насколько мне известно, оно начато, и, если появится что-то, о чем можно сообщить общественности, мы сделаем это», – сказал Мадьяр.
В апреле Сийярто отверг обвинения в работе в интересах России. Он заявил, что подобные утверждения его оскорбили, и подчеркнул, что стремился поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами, включая Москву.