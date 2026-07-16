В Венгрии проверят секретные документы о связях Сийярто с Россией

Венгерское правительство начало расследование контактов бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил председатель правительства Венгрии Петер Мадьяр, его слова привел портал 444.hu .

Политик отметил, что пока не готов раскрывать подробности процедуры. Однако уточнил, что дело затрагивает многочисленные документы, содержащие государственные секреты и сведения о внешней политике.

«Насколько мне известно, оно начато, и, если появится что-то, о чем можно сообщить общественности, мы сделаем это», – сказал Мадьяр.

В апреле Сийярто отверг обвинения в работе в интересах России. Он заявил, что подобные утверждения его оскорбили, и подчеркнул, что стремился поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами, включая Москву.