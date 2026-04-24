Глава МИД Венгрии ответил на обвинения в связях с Россией

Уходящий с поста глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не жалеет о стремлении развивать отношения с Россией. Его слова привел портал Telex .

По его словам, Венгрия в течение 11 лет строила прагматичные отношения с российской стороной и получила доступ к недорогим энергоресурсам.

«Но мы никогда не служили интересам России. Такое обвинение звучит оскорбительно», — подчеркнул Сийярто.

Также министр отметил, что иностранные спецслужбы пытались прослушивать его приватные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Однако в беседах не было ничего, выходящего за рамки национальной безопасности.

Победу на парламентских выборах в Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Он полностью сменит состав правительства, а главой МИД республики вместо Сийярто предложили назначить Аниту Орбан.