В Венесуэле заявили о погибших среди населения после ударов США

Гражданские лица и военнослужащие стали жертвами ударов США по Венесуэле. Об этом в эфире телеканала Telesur заявила первый исполнительный вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес.

«Мы осуждаем эту варварскую и жестокую форму агрессии против нашего народа, которая унесла жизни военнослужащих, ставших мучениками во имя родины, а также невинных гражданских лиц», — подчеркнула она.

Газета The New York Times со ссылкой на венесуэльских чиновников также подтвердила жертвы в результате атак американских военных, точное число пока неизвестно.

В МИД России осудили действия США в Венесуэле. В ведомстве подчеркивали, что идеологизированная неприязнь взяла верх над готовностью выстраивать отношения предсказуемости и доверия.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявлял, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро отдадут под суд.