В Венесуэле после землетрясения небо окрасилось в багровый цвет

В Венесуэле после мощного землетрясения небо окрасилось в багровый цвет. Об этом сообщил государственный телеканал VTV .

Эксперты объяснили необычный оттенок оптическим явлением — рэлеевским рассеянием. После подземных толчков в атмосферу поднялось большое количество пыли, песка и других частиц. Из-за этого в воздухе распространялись световые волны большей длины, соответствующие красным и оранжевым тонам, что и привело к изменению цвета неба.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии сильных землетрясений. По данным Геологической службы США, магнитуда первого толчка составила 7,2, второго — 7,5.

Власти страны сообщили о 1943 погибших. Сотни жилых домов разрушены, повреждены объекты инфраструктуры и больницы. Главный аэропорт страны закрыли.

Накануне в штате Ла-Гуайра под завалами нашли живым трехлетнего мальчика, который после землетрясения провел под ними шесть дней.