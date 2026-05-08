Советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены осквернили накануне Дня Победы. Об этом со ссылкой на данные посольства России сообщил ТАСС .

В диппредставительстве назвали случившееся сознательным надругательством над памятью павших. Там добавили, что австрийская сторона пообещала провести расследование и привести захоронение в надлежащий вид.

Российские дипломаты рассчитывают, что власти Австрии установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям причастных.

В конце апреля в Вене уже очищали советский мемориал на районном кладбище Герстхоф, который неизвестные осквернили черной краской. Тогда полиция провела расследование, а городские службы привели памятник в порядок.