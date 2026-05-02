В Вене очистили оскверненный советский мемориал

Оскверненный советский мемориал на районном кладбище Герстхоф в Вене очистили и восстановили. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Австрии.

Неизвестные нанесли на мемориал надписи черной краской из баллончика.

В посольстве подчеркнули, что после обращения дипломатов и установления контактов с местными профильными службами, мемориал привели в порядок.

«Загрязнения с мемориала были устранены, внешний вид памятника восстановлен. Рассматриваем это как важный шаг со стороны австрийских властей по выполнению своих обязательств по обеспечению сохранности советских воинских захоронений», — заявили дипломаты.

Они добавили, что рассчитывают на дальнейшую работу по поиску виновных.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за рубежом обострилась проблема исторической агрессии. Это проявляется, в том числе, в атаках на памятники и воинские захоронения.