Захарова указала на острую проблему роста исторической агрессии за рубежом

За рубежом наблюдается рост исторической агрессии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа.

«С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема „исторической агрессии“, циничных попыток переписывания истории», — сказала дипломат.

Она напомнили, что Россия видит, как отдельные страны воюют с памятниками и мемориалами борцам с нацизмом.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее пообещал, что российская сторона продолжит решительно защищать историческую правду и противодействовать попыткам обелить нацистских преступников.