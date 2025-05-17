В Великобритании сократили самый длинный ж/д маршрут после 104 лет его работы

Британский поезд, связывавший Абердин на северо-востоке Шотландии с Пензансом на юго-западе Англии, совершил свой последний рейс. Об этом сообщила газета Times .

С понедельника поезда будут ходить только до Плимута. Причиной сокращения стали трудности с соблюдением расписания и низкий спрос на весь маршрут — большинство пассажиров используют его лишь на отдельных участках.

Маршрут длиной 1024 километра существовал с 1921 года и проходил через 35 станций, занимая более 13 часов в пути.

Ранее польские власти получили письмо от анонимного автора, который заявил, что раскрыл тайну «золотого поезда нацистов». Отправитель подробно описал содержимое вагонов и приложил результаты исследований. Власти решают, стоит ли провести дальнейшее изучение ситуации.