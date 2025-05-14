В Польше загадочный аноним раскрыл тайну «золотого поезда нацистов»

Власти польского города Валбжих рассказали, что получили послание 23 апреля, в котором автор написал, что нашел «замаскированные вагоны поезда». По его словам, в них хранятся похищенные нацистами в 1930-1940-х годах в Европе произведения искусства и ценности. Аноним заявил, что поезд находится в замаскированных туннелях недалеко от города.

«Каждый вагон около 12 метров в длину, четыре в ширину и четыре в высоту. Вагоны спрятаны за стальными раздвижными воротами у входа в туннель», — говорится в письме.

Аноним подробно описал содержимое вагонов и приложил результаты исследований. Власти решают, стоит ли провести дальнейшее изучение ситуации.

Сокровища нацистов в Польше ищут давно. В польской деревне Минковские в мае 2021 года начались раскопки в надежде отыскать десяток тонн нацистского золота.