В Польше загадочный аноним раскрыл тайну «золотого поезда нацистов»
Daily Mail: власти Польши получили письмо с местом хранения золота нацистов
Польские власти получили письмо от анонимного автора, который заявил, что раскрыл тайну «золотого поезда нацистов». Подробности сообщило издание Daily Mail.
Власти польского города Валбжих рассказали, что получили послание 23 апреля, в котором автор написал, что нашел «замаскированные вагоны поезда». По его словам, в них хранятся похищенные нацистами в 1930-1940-х годах в Европе произведения искусства и ценности. Аноним заявил, что поезд находится в замаскированных туннелях недалеко от города.
«Каждый вагон около 12 метров в длину, четыре в ширину и четыре в высоту. Вагоны спрятаны за стальными раздвижными воротами у входа в туннель», — говорится в письме.
Аноним подробно описал содержимое вагонов и приложил результаты исследований. Власти решают, стоит ли провести дальнейшее изучение ситуации.
Сокровища нацистов в Польше ищут давно. В польской деревне Минковские в мае 2021 года начались раскопки в надежде отыскать десяток тонн нацистского золота.