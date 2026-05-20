Радиостанция Radio Caroline объявила о смерти Карла III и извинилась за ошибку

Британская радиостанция Radio Caroline объявила о смерти короля Карла III. Директор Питер Мур признал ошибку и принес извинения перед Букингемским дворцом в соцсети Facebook*.

Днем 19 мая жители Мидлендса и Южной Англии, где вещает Radio Caroline, услышали пугающее сообщение. Трансляция прервалась, ведущие объявили о приостановке обычной программы в связи со смертью Карла III и включили гимн «Боже, храни короля». Спустя 15 минут они принесли извинения за ошибку, затем Мур опубликовал заявление в соцсетях.

«Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем ​​была активирована процедура оповещения о смерти монарха, которую все британские станции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения», — объяснил он.

Директор Radio Caroline извинился перед британской королевской семьей и слушателями. Он выразил надежду на то, что радиостанция сможет еще долгие годы транслировать рождественские послания Карла III.

В момент объявления о смерти монарх вместе с королевой Камиллой находились в Северной Ирландии. Они участвовали в публичных мероприятиях, что не оставило сомнений в ошибке Radio Caroline.

Карлу III в ноябре 2026 года исполнится 78 лет, он борется с онкологическим заболеванием. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй допустил, что он станет последним британским монархом из-за многочисленных скандалов с участием королевской семьи.

