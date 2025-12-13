Король Великобритании Карл III объявил о сокращении графика лечения рака
Король Великобритании Карл III поделился хорошими новостями о своем лечении рака. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в пятницу на YouTube-канале The Royal Family.
«Мой собственный график лечения рака может быть сокращен в новом году», — отметил монарх.
Король отметил, что около девяти миллионов британцев не проходят необходимые скрининги, теряя шанс на раннее выявление заболеваний, сообщили «Известия». Он поблагодарил врачей, медсестер, исследователей и волонтеров, участвующих в программах диагностики и лечения.
Карл III подчеркнул, что сострадание должно подкрепляться конкретными действиями, и призвал всех проверять право на обследования для защиты своей жизни и близких.
Ранее Карл III попал в больницу из-за побочных эффектов лечения рака. Госпитализация длилась недолго. После обследования его отпустили домой в Кларенс-Хаус. Однако Букингемский дворец сообщил, что король не сможет участвовать в четырех публичных мероприятиях в Бирмингеме и принять верительные грамоты от послов трех стран.
Издание Radar Online писало, что Карл III с трудом передвигается по поместью в графстве Норфолк и выпивает, чтобы заглушить боль.