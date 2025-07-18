В Великобритании черепаха опрокинула лампу и подожгла квартиру

На юге британской столицы едва не сгорела квартира, внутри которой находились животные. Возгорание произошло из-за перевернувшей лампу для обогрева в вольере черепахи. Об этом сообщила газета The Independent .

Устройство опрокинулось на подложенное питомцу сено, которое мгновенно вспыхнуло. Огонь быстро начал распространяться по жилищу.

Внутри квартиры также была собака, которая спряталась от пламени под лестницей. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар и спасли животных.

Квартира получила лишь небольшие повреждения. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Истре освободили застрявших на водосбросе двух лосят. Сотрудники экстренных служб помогли им вернуться в лес.