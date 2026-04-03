В Варшаве сгорел крест, у которого служил мессу Иоанн Павел II

В Варшаве произошел пожар, в результате которого сгорел крупный деревянный крест, имеющий особое значение для католиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

Крест высотой более 10 метров располагался у костела святого Максимилиана Кольбе на улице Жимовского. Огонь быстро охватил конструкцию, и, по предварительной оценке, спасти ее не удалось.

Очевидцы отмечают, что пламя было достаточно мощным, на месте работали несколько расчетов Государственной пожарной службы.

Предположительно, причиной возгорания могли стать свечи, которые верующие зажигали у подножия креста.

Крест имел историческое и духовное значение: согласно табличке, именно у него Иоанн Павел II провел свою первую мессу в Польше во время визита в 1979 году.

В октябре под Пермью на Гляденовской горе огонь уничтожил часовню Трифона Вятского.