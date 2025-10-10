Причиной пожара в часовне Трифона Вятского под Пермью мог быть языческий ритуал

Пожар, в котором сгорела часовня Трифона Вятского под Пермью, мог начаться из-за языческого ритуала. Об этом РИА «Новости» сообщили в Пермской епархии.

По словам собеседницы агентства, в пользу этой версии говорит вырванный крест и исчезнувшая с места происшествия икона, однако окончательные выводы делать пока рано.

«По признакам понятно, что это религиозное преступление. Ждем заключения уполномоченных органов», — сказала представительница епархии.

Женщина добавила, что на место пожара приезжали сотрудники полиции и криминалисты, собравшие необходимые материалы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что деревянный храм сгорел в поселке Марьяновка Омской области. Его строили больше 10 лет на деньги прихожан.