Причиной пожара в часовне Трифона Вятского под Пермью мог быть языческий ритуал
Пожар, в котором сгорела часовня Трифона Вятского под Пермью, мог начаться из-за языческого ритуала. Об этом РИА «Новости» сообщили в Пермской епархии.
По словам собеседницы агентства, в пользу этой версии говорит вырванный крест и исчезнувшая с места происшествия икона, однако окончательные выводы делать пока рано.
«По признакам понятно, что это религиозное преступление. Ждем заключения уполномоченных органов», — сказала представительница епархии.
Женщина добавила, что на место пожара приезжали сотрудники полиции и криминалисты, собравшие необходимые материалы для выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее стало известно, что деревянный храм сгорел в поселке Марьяновка Омской области. Его строили больше 10 лет на деньги прихожан.