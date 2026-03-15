В Узбекистане женщина более 30 лет жила с советским паспортом

В Узбекистане женщина 34 года прожила с паспортом СССР

В Узбекистане 53-летняя жительница Самаркандской области более 30 лет пользовалась паспортом Советского Союза. Официальный документ гражданина республики она получила только в марте 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции страны.

Онархол Кубаева родилась в 1972 году в Нуратинском районе. После замужества в 1992-м и переезда она не обращалась за заменой паспорта — ни в органы внутренних дел, ни в местные власти, ни в загс.

«После того как ситуация была выявлена, районные отделы юстиции совместно с подразделением миграции и оформления гражданства приняли необходимые меры. В результате 14 марта 2026 года женщине была оформлена ID-карта гражданина Республики Узбекистан», — добавили в ведомстве.

Выдача паспортов Узбекистана вместо советских проходила в 1995–2000 годах, биометрические документы ввели с 2011-го. Случай Кубаевой стал редким примером «последнего гражданина СССР» в республике.

Как ей удавалось столько лет обходиться без документа — неизвестно.

В прошлом году в России предложили вернуть формат советского свидетельства о рождении.