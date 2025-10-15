Депутат Ветров предложил вернуться к советскому образцу свидетельства о рождении

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой о возвращении к советскому формату свидетельства о рождении. С копией обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко ознакомился сайт RT .

«Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — отметил парламентарий.

Депутат вспомнил, что рожденные в СССР помнят советское свидетельство о рождении в твердом переплете зеленого цвета, которое было первым документом новорожденного. Эксперт считает, что современное свидетельство уступает образцу старого формата, который «с первого взгляда вселял чувство патриотизма и гордости за страну».

«Прошу вас оценить целесообразность творческого переосмысления и возвращения дизайна свидетельства о рождении, которое будет перекликаться с советским образцом», — заключил Ветров.