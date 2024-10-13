В Узбекистане задумались о штрафах для родителей детей-квадроберов

Родителей детей-квадроберов могут оштрафовать в Узбекистане на 150 долларов

В Узбекистане могут начать штрафовать родителей детей, которые увлекаются субкультурой квадробинга, за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка. Сумма штрафа составит около 150 долларов, сообщила пресс-служба МВД по республике.

В последнее время в Узбекистане стали популярными видео детей в масках животных. Один из них подражал собаке, бросился на других детей и напугал их.

В МВД объяснили, что такие случаи расцениваются как нарушение правил нахождения в общественных местах.

«В соответствии с КоАП неисполнение родителями своих обязанностей наказывается денежным штрафом в размере до пятикратного размера базовой расчетной величины — около 150 долларов», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ребенку-квадроберу отдельным решением могут назначить конфиденциальную психологическую помощь

Квадробинг — направление, фанаты которого подражают поведению животных, имитируя их движения и звуки. В Сети вирусятся кадры, на которых дети бегают на четвереньках, надевают маски собак или кошек, а также едят корм домашних животных.