В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело с избиением ребенка в ташкентской школе

России нужно заниматься своими внутренними делами и не заботиться о чужих. Об этом вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров написал в Telegram-канале , комментируя дело учительницы, избившей школьника в Ташкенте за использование русского языка.

«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших», — заявил он.

Парламентарий отметил, что право ребенка нарушили в узбекистанской школе и в отношении гражданина республики. В связи с этим принимаются меры на основании законов Узбекистана. По мнению Кадирова, реакция российской стороны является попыткой «поднять шум на пустом месте».

Представитель МИД России Мария Захарова ранее потребовала дать правовую оценку случаю в ташкентской школе. В интернет появился ролик, на котором учительница набросилась на ребенка с кулаками за просьбу вести урок русского языка не на узбекском. Родители мальчика обратились в полицию.