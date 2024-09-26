В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело с избиением ребенка в ташкентской школе

России нужно заниматься своими внутренними делами и не заботиться о чужих. Об этом вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров написал в Telegram-канале, комментируя дело учительницы, избившей школьника в Ташкенте за использование русского языка.
«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших», — заявил он.
Парламентарий отметил, что право ребенка нарушили в узбекистанской школе и в отношении гражданина республики. В связи с этим принимаются меры на основании законов Узбекистана. По мнению Кадирова, реакция российской стороны является попыткой «поднять шум на пустом месте».