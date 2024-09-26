Избившая русскоязычного ученика учительница школы Ташкента снова распустила руки

Напавшую на шестиклассника учительницу школы Ташкента арестовали на семь суток

Учительницу ташкентской школы № 188 арестовали на семь суток за избиение шестиклассника, который попросил преподавателя не вести урок русского языка по-узбекски. Об этом сообщило издание «NOVA24 — Новости Узбекистана» .

По данным журналистов, суд выписал учительнице штраф в размере 3,4 миллиона сум (27,4 тысячи рублей).

Издание уточнило, что педагога отправили под стражу за нападение на заместителя директора школы № 204, а также за сопротивление сотрудникам полиции. По факту избиения школьника проверка все еще не закончилась.

Уполномоченный по правам ребенка в Узбекистане Сурая Рахмонова заявила, что взяла под контроль ситуацию с нападением на школьника.

С призывом разобраться в ситуации, к правоохранителям республики обратилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая увидела опубликованное в интернете видео с камер наблюдения в школе.