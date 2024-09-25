МИД РФ призвал Ташкент разобраться в избиении на уроке русского языка

Российские власти ждут от Узбекистана правовой оценки информации о жестоком обращении в школе в Ташкенте с русскоязычным ребенком. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства.

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку», — отметила она

Захарова призвала узбекистанскую сторону принять меры к виновнику жестокого обращения. По ее словам, в России этот вопрос находится под пристальным вниманием.

Ранее стало известно о происшествии в одной из школ Чиланзарского района Ташкента. Учительница избила ученика после его просьбы вести урок на русском языке. Родители пострадавшего ребенка обратились в правоохранительные органы. Проводится расследование.

До этого в Крыму учитель ударил пятиклассника по лицу. Преподаватель подняла руку на мальчика из-за опоздания. В итоге, он получил сотрясение.