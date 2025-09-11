В убийстве Кирка увидели опасную для США тенденцию

Нападения на политиков стали обыденностью в США. Профессор истории, политологии и права американского университета Назарета Тимоти Ниланд сообщил РИА «Новости» об опасной тенденции.

«Люди слева и справа обеспокоены тем, что политическое насилие, подобное этому, становится не отклонением от нашей системы демократии, а новой нормой», — сказал он.

По мнению Ниланда, убийство консервативного активиста, сторонника действующего президента США Дональда Трампа Чарли Кирка стало ударом не только для Республиканской партии. Оно сотрясло основы всей американской политики.

Кирк известен как сооснователь организации Turning Point USA для консервативной молодежи и участник избирательной кампании Трампа. Неизвестный выстрелил в него на мероприятии в Университете долины Юта, пуля попала в шею. В больнице активист скончался.