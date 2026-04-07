В Турции задержали девять звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках
Полиция Стамбула задержала девять звезд шоу-бизнеса в рамках расследования уголовного дела о наркотиках. Об этом сообщил телеканал NTV.
Среди задержанных оказались продюсер Илькай Сенджан, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу, поп-исполнители Мустафа Джеждели, Мелек Моссо и Симге Сагын, а также актер Ибрагим Челиккол и другие.
Им предъявили обвинения в незаконном употреблении или хранении наркотиков, а также в создании условий для потребления.
В марте показания по делу о наркотиках дала звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Против нее выписали ордер на арест, однако звезда самостоятельно прилетела в Турцию и посетила отдел полиции, где сдала образцы крови и волос для проверки на наркотики.
Задержанный по тому же делу бизнесмен Хакан Сабанджи заявил, что его бывшая девушка Эрчел никогда не принимала наркотики.