Турецкую актрису Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула после наркоскандала

Звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула сразу по прибытии в страну. Об этом сообщила газета Cumhuriyet .

«Известная актриса Ханде Эрчел вернулась в пятницу в Стамбул. Ее задержали в аэропорту, она уже дала показания в суде. Теперь ее отвезли в управление судмедэкспертизы для сдачи тестов на наркотики», — пишет издание.

Эрчел узнала о деле из СМИ и обещала явиться на допрос после возвращения в Турцию. Актриса отметила, что месяц училась за границей.

Задержанный по тому же делу бизнесмен Хакан Сабанджи заявил, что ни он, ни его бывшая девушка Эрчел никогда не употребляли наркотики.

Накануне суд арестовал четверых из 14 подозреваемых, еще двоих отправили под домашний арест. Остальных, в том числе членов одной из богатейших династий Турции — братьев Сабанджи, освободили под подписку о невыезде.