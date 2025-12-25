В Турции задержали 115 подозреваемых в подготовке терактов на праздники

Полиция Стамбула задержала 115 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Они готовили теракты на Рождество и Новый год. Об этом сообщила Генпрокуратура Стамбула по итогам крупного рейда.

«В связи с информацией о том, что террористическая организация ИГ планирует нападения в нашей стране, в первую очередь на немусульман, в преддверии предстоящих рождественских и новогодних праздников, были одновременно проведены операции с задержаниями, обысками и конфискацией по 124 адресам на всей территории провинции», — сообщается в заявлении Генпрокуратуры Стамбула.

В ходе операции изъяты пистолеты, боеприпасы и многочисленные документы, связанные с организацией ИГ*. Задержаны 115 подозреваемых, продолжается розыск остальных участников.

Власти заявляют, что следствие выявило 137 подозреваемых, которые поддерживают связь с зонами конфликта. На некоторых из них выданы ордеры на арест как на национальном, так и на международном уровнях из-за обвинений в терроризме.

* Террористическая организация, запрещена в России.