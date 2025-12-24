ФСБ ликвидировала диверсанта в Тюменской области

Силовики ликвидировали злоумышленника, который готовился подорвать диспетчерскую станцию нефтепровода «Транснефти» в Тюменской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило РИА «Новости» .

Правоохранители нейтрализовали преступника при задержании с поличным. Мужчина оказал сотрудникам ФСБ вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

После предотвращения теракта возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей.

Ведомство опубликовало видео с диверсантом. На кадрах видно лежащее на снегу тело, рядом с которым находится пистолет.

Ранее попытку теракта предотвратили в Астрахани. Силовики задержали восьмиклассника, который собирал бомбу для подрывов в Астраханской области и Дагестане. Незадолго этого школьник общался с участником террористической организации и обсуждал с ним религиозные вопросы.

После попытки создать онлайн-сообщество для продвижения идей шариата он начал собирать взрывное устройство.