В Турции забили тревогу из-за вероятных санкций США против России

Аналитик Озер: санкций против энергоресурсов из РФ негативно отразятся на Турции

Санкции, которые рассматривает США против российских энергоресурсов могут нанести серьезный ущерб турецкой промышленности из-за отсутствия альтернатив поставкам из России. Об этом заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер в беседе с РИА «Новости» .

«Турецкое промышленное производство сильно пострадает, поскольку альтернатива российскому газу не будет найдена в ближайшее время», — сказал он.

Эксперт добавил, что возможный переход на более дорогой американский СПГ в среднесрочной перспективе сильно увеличит производственные издержки Турции.

Сегодня утром такой же самолет, как у спецпосланника президента США Стива Утикоффа, пересек границу России. Во время визита американский представитель намерен провести переговоры с российским руководством.

По их результату президент Америки Дональд Трамп примет решение о вероятном введении новых пошлин против России и применении вторичных санкций к тем, кто покупает российскую нефть.