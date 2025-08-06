Такой же, как у Уиткоффа самолет пересек границу России

Самолет Bombardier Global 7500, аналогичный тому, на котором летает спецпосланник президента США Стив Утикофф, пересек российскую границу. Это следует из сервиса Flightradar24 .

Воздушное судно вылетело из Флориды. Границу пересекло сегодня около 6:11 по московскому времени.

Визит Уиткоффа в Москву ожидают сегодня. Спецпредставитель проведет переговоры с российским правительством, по итогам которых президент США Дональд Трамп примет решение о возможном введении новых пошлин против России и применении вторичных санкций к покупателям российской нефти.

Ранее исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл заявил, что Стивен Уиткофф во время визита мог бы начать переговоры по ядерному вооружению. По его словам, президенты Владимир Путин и Трамп должны вести серьезный диалог.