В Турции выступили за немедленное прекращение огня на Украине

Турция рассчитывает на немедленное прекращение огня на Украине. С таким заявлением глава МИД Хакан Фидан выступил на пресс-конференции в Анкаре. Цитату привело РИА «Новости».

«Мы хотим немедленного прекращения огня и мира», — сказал он

Турецкий министр отметил, что вызванным конфликтом миграционным, экономическим и другим кризисам нужно положить конец.

Фидан также высказался о ситуации в Сирии. Он выразил надежду, что сирийский народ сможет «как можно скорее построить свое собственное будущее».

Глава турецкого МИД не первый раз высказывается о конфликте на Украине. По его мнению, зона конфликта может расшириться географически и перейти в более опасную фазу с применением ядерного оружия.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украине не нужна помощь союзников в организации мирных переговоров с Россией. Он напомнил, что Украина не отказывается от планов вступить в НАТО.