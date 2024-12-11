В Турции допустили расширение конфликта на Украине до ядерной войны

Конфликт на Украине может расшириться географически, а также перейти в более опасную фазу, вплоть до применения ядерного оружия. С таким заявлением на Генассамблее великого национального собрания (парламента) Турции выступил глава МИД республики Хакан Фидан, его слова привело РИА «Новости» .

«Бесспорно, что конфликт может как расшириться географически, так и перейти в гораздо более опасное измерение, такое как применение ядерного оружия. <…> В 2025 году мы продолжим наши усилия по скорейшему прекращению конфликта на Украине, который длится уже четвертый год, путем переговоров», — заявил Фидан.

Оказанная Западом военная поддержка и нападения Украины на российскую территорию вывели напряженность на новый уровень, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства. Фидан добавил, что неоднократно предупреждал об опасности эскалации.