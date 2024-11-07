Украина не нуждается в помощи союзников в организации переговоров с Россией. Об этом на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, текст выступления опубликован в его Telegram-канале .

«Нам необходимо достаточное количество вооружений от партнеров, а не поддержка при переговорах. Украина сама будет решать, что будет, а что нет в повестке при завершении конфликта», — сказал он.

Зеленский напомнил, что страна уже представила свой план, так называемую формулу мира, и намерена делать все необходимое для ее реализации. При этом он обвинил посетивших саммит лидеров стран Европы, что они якобы ищут возможности для достижения мира с Россией.

Он закончил спич тезисами, что Украина не отказалась от планов вступить в НАТО, введения новых санкций против России и получения заблокированных активов РФ.

Ранее на Украине Зеленского призвали поступиться территориями из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США.