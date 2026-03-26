В Турции рассказали о последствиях атаки на танкер Altura в Черном море

Береговая охрана Турции: негативных последствий после атаки на танкер Altura нет

Ситуация после атаки на нефтяной танкер Altura в Черном море стабильная, неблагоприятных последствий нет. Об этом ТАСС сообщили в Командовании береговой охраны Турции.

«Никаких негативных последствий в связи с происшествием с танкером Altura нет. Все под контролем, ситуация не вызывает никаких опасений», — сообщил представитель ведомства.

По его словам, пожара на борту и угрозы разлива нефти нет. С экипажем также все в порядке, члены команды не запрашивали эвакуацию.

Танкер попал под атаку беспилотников утром 26 марта в 15 милях от Босфора. Телеканал NTV сообщал, что на борту, где находилось 140 тысяч тонн нефти, прогремел взрыв, а мостик и машинное отделение корабля получили повреждения.

Всего над акваторией Черного моря, а также над 14 российскими регионами за ночь сбили 125 украинских беспилотников.