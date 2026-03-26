Беспилотники атаковали турецкий танкер с нефтью в Черном море

Беспилотники ударили по танкеру с нефтью рядом с Турцией в Черном море. Об этом сообщил телеканал NTV .

«В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти», — заявили журналисты.

Согласно их информации, моряки обратились за помощью — у корабля выведены из строя мостик и машинное отделение. Все 27 членов команды являются гражданами Турции, никто из них не пострадал.

Ранее греческий танкер Maran Homer атаковали в Черном море примерно в 26 километрах от Новороссийска. По словам министра судоходства Греции Василиса Кикилиаса, на борту были 24 члена экипажа — греки, филиппинцы и румыны.

Обошлось без пострадавших, но правый борт получил повреждения. Это незначительный ущерб. Утечек тоже не зафиксировали, танкер был пустой.