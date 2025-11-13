В Турции проверят версию о сбитом в Грузии военном самолете

Hürriyet: рухнувший в Грузии самолет C-130 Hercules мог быть сбит

После крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции Lockheed C-130 Hercules в Грузии началось расследование. Специалисты проверят версию о том, что его могли намеренно сбить, сообщил колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

Расследованием занялась международная следственная группа, объявил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе. Турецкая делегация получила черный ящик, его уже отправили в Турцию для расшифровки данных.

«Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. Исследуются как вероятность падения самолета, так и вероятность его сбивания», — сказал Сельви.

Авиакатастрофа произошла на территории Грузии, когда Lockheed C-130 Hercules возвращался из азербайджанского аэропорта Гаянджи в Турцию. Самолет упал через 27 минут после вылета. На борту находились 20 военнослужащих, все они погибли.