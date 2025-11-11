На разбившемся в Грузии С-130 летели 20 человек

На борту самолета С-130, который потерпел крушение на азербайджанско-грузинской границе, находились 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого Минобороны.

«В разбившемся самолете находились 20 человек, включая экипаж. Поисково-спасательная операция продолжается», — привело заявление ведомства РИА «Новости».

Военный транспортник Lockheed C-130 Hercules рухнул, когда летел из Азербайджана. В авиакатастрофе погибли военнослужащие. Удалось ли кому-то из находившихся на борту выжить, неизвестно.

Поисково-спасательную операцию координируют грузинские и турецкие власти. Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов в связи с случившимся направил соболезнования коллеге из Турции Яшару Гюлеру.