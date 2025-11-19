В Турции отменили переговоры Ермака и Уиткоффа

Economist: запланированные переговоры Ермака и Уиткоффа отменили в Турции

В Турции отменили запланированные на 19 ноября переговоры между спецпосланником президента США Стива Уиткоффа и главой офиса украинского лидера Андрея Ермака. Об этом в соцсети X сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл.

«Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», — написал журналист.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить Ермака. Вероятным кандидатом на пост главы президентского офиса, по его словам, является бывший украинский посол в США Оксана Маркарова.

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак присутствует на записях прослушки переговоров окружения Тимура Миндича, ставшего фигурантом дела по коррупции в энергетическом секторе страны. К главе офиса президента обращаются по нику Али-Баба.