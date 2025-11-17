На Украине заявили, что Ермак присутствует на пленках Миндича под никнеймом

Нардеп Железняк: Ермак есть на записях из квартиры Миндича под ником Али-Баба

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак есть на записях прослушки переговоров окружения фигуранта дела о коррупции в энергосекторе страны Тимура Миндича. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.

По его словам, Ермак присутствует на пленках под ником Али-Баба, который образован на основе первых букв его имени и отчества — Андрей Борисович.

«И так как у него есть отдельная кличка, что-то мне кажется, он обо всей этой движухе в офисе Цукермана и на квартире Миндича прекрасно знал», — сказал Железняк.

Ранее стало известно, что в Раде пришли в ужас из-за коррупционного скандала на Украине, поскольку правительство государства перестало контролировать ситуацию в энергетической сфере.