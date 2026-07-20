В Турции нашли обломки дрона-камикадзе со взрывчаткой

Обломки дрона-камикадзе со взрывчатыми веществами нашли в районе Карабурун на побережье Стамбула. Об этом сообщило агентство IHA .

По информации источника, на место вызвали специалистов подразделения морского спецназа, которые ликвидировали беспилотник с помощью контролируемого взрыва. Кому конкретно принадлежал беспилотник — неизвестно.

Этот случай продолжил череду подобных инцидентов в регионе. Ранее в июле боевые и разведывательные беспилотники также находили на черноморском побережье Турции — в провинциях Трабзон и Фильо.

Также в июне на севере Турции нашли два неопознанных беспилотника. В районе Джиде один из БПЛА упал рядом с домом и загорелся. Его масса составила более 200 килограммов. Второй БПЛА приземлился в провинции Самсун.

В мае там же еще один упавший беспилотник повредил два дома и выбил стекла.