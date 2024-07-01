В Турции допустили создание дорожной карты по Украине при участии КНР и Бразилии

Турция совместно с Китаем и Бразилией может подготовить дорожную карту по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен.

«Ближе всего к решению по Украине мы подошли на переговорах в Стамбуле, которые проводила Турция», — подчеркнул собеседник агентства.

Тогда, напомнил Гечмен, решения не удалось достичь из-за вмешательства ряда стран НАТО. Эксперт также обратил внимание на высказывания Мевлюта Чавушоглу, занимавшего в это время пост главы турецкого МИД.

«[Чавушоглу заявлял, что] в странах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Чтобы война продолжалась, а Россия становилась слабее», — указал Гечмен.

С тех пор, по словам эксперта, ситуация усложнилась как в дипломатии, так и на поле боя. При этом, отметил он, среди стран Североатлантического альянса есть те, кто говорит о необходимости переговоров с Россией. Речь идет о Турции. И она, подчеркнул специалист, не одинока в поисках решения.

«Китай — одна из стран, которые хотят найти решение украинского кризиса. Китай, который к годовщине кризиса подготовил дорожную карту из 12 пунктов, недавно вместе с Бразилией представил предложение по урегулированию из шести пунктов», — отметил политолог.

Также он указал на то, что во время поездки в КНР глава МИД Турции Хакан Фидан говорил о своей поддержке китайско-бразильского предложения.

Анкара, по оценке Гечмена, может предложить повторную организацию конференции в Турции в сотрудничестве с Китаем на основе шести пунктов. Помимо этого, страна может предложить поддержку саммиту по Украине, который планируется провести в Саудовской Аравии.

Отдельно он обратил внимание на привилегированное положение Турции, которая входит в НАТО и поддерживает отношения как с РФ, так и с украинской стороной.

«Турция может подготовить новую дорожную карту вместе с такими странами, как Китай и Бразилия, которые хотят найти решение проблемы», — заключил собеседник агентства.