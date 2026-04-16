В турецких школах усилили меры безопасности после двух нападений

МВД Турции усилило меры безопасности в школах после двух нападений

В школах Турции усилили меры безопасности учеников после двух нападений на учебные заведения в двух провинциях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на релиз пресс-службы МВД республики.

«Наш основной приоритет — чтобы дети обучались в спокойной и безопасной атмосфере. С этой целью мы координируемся с другими министерствами… Меры безопасности в школах усилены», — заявили в ведомстве.

Во вторник в провинции Шанлыурфа бывший ученик напал с дробовиком на лицей. Ранения получили 16 человек, отмечал глава региона Хасан Шылдак.

В среду ученик восьмого класса пришел с оружием в школу в Кахраманмараше и открыл огонь. Погибли девять человек, среди них восемь учеников, еще 13 получили огнестрельные ранения. Глава министерства внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи уточнял, что нападение не квалифицировали как террористический акт.