Число погибших при нападении на школу в Турции возросло до девяти

Число погибших при нападении на лицей в городе Кахраманмараш возросло до девяти. Об этом сообщило агентство Hurriyet со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи.

По его словам, убиты восемь школьников и учитель. Кроме того, пострадали 13 человек, шестеро раненых находятся в реанимации, трое — в критическом состоянии.

«Я молюсь о скорейшем выздоровлении всех пострадавших», — добавил министр.

Занятия в городских школах приостановили до конца недели. В Кахраманмараш прибыли также министры здравоохранения, образования и юстиции.

Утром в здание ворвался ученик с дробовиком. После стрельбы он покончил с собой. Других лицеистов эвакуировали из здания. Подробности происшествия, в частности мотивы нападавшего, устанавливаются.