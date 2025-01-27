«В центре самой настоящей войны». США предупредили об угрозе из Латинской Америки

Из-за агрессивной миграционной и экономической политики Соединенных Штатов им может угрожать война со странами Латинской Америки. Об этом в соцсети X заявил отставной разведчик Скотт Риттер.

«Вы окажетесь в центре самой настоящей войны, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США», — заявил бывший военный, комментируя сообщение Госдепартамента о введении санкций против Колумбии за отказ страны принять депортированных мигрантов.

По словам, эксперта, Южному командованию Вооруженных сил Соединенных Штатов будет не под силу справиться с таким конфликтом.

«Мир, исходящий из силы, требует двух вещей: настоящего стремления к миру и способности подкрепить свою риторику мускулами. Вы же не справляетесь сразу с обеими», — подчеркнул Риттер.

Ранее стало известно, что президент Колумбии Густаво Петро предоставил свой президентский самолет для репатриации мигрантов, возвращающихся из США. Когда именно президентский борт отправится в рейс пока неизвестно.