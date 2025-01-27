Колумбия быстро сдалась после угроз Трампа по мигрантам

Президент Колумбии Густаво Петро предоставил свой президентский самолет для репатриации мигрантов, возвращающихся из США. Об этом сообщила пресс-служба администрации колумбийского лидера в официальном аккаунте на Х.
Когда именно президентский борт отправится в рейс за депортированными из США колумбийцами, не уточнялось. В сообщении администрации говорится, что самолет направят «для содействия достойному возвращению соотечественников».
За несколько часов до этого американский лидер Дональд Трамп ввел против Колумбии тарифы и санкции за отказ принять военные самолеты США с мигрантами. Политик указал, что действия колумбийских властей вредят национальной безопасности США.
Кроме высоких пошлин на все товары из Колумбии, Дональд Трамп запретил поездки и немедленно отозвал визы у чиновников колумбийского правительства. Эти меры президент США назвал «только началом».
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