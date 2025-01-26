Трамп крайне резко отреагировал на решение Колумбии по мигрантам

Соединенные Штаты ввели чрезвычайные пошлины в размере 25% на все колумбийские товары, поступающие в США. Через неделю пошлины повысят уже до 50%.

В воскресенье, 26 января, Колумбия отказалась принять два американских военных самолета с мигрантами. Этих людей депортировали из США в рамках новой иммиграционной кампании президента Трампа.

Колумбийский лидер Густаво Петро осудил практику высылки. Политик заявил, что США относятся к мигрантам как к преступникам. При этом он согласился принять депортированных на гражданских самолетах, добавив также, что к колумбийцам следует относится с достоинством и уважением.

Колумбия — уже вторая страна Латинской Америки, которая отказалась принимать высланных из США мигрантов. На прошлой неделе запрос на посадку американского военного самолета также отклонила Мексика, сообщило Reuters.

Кроме того, МИД Бразилии в субботу, 25 января, осудил «унижающее достоинство обращение» с бразильцами. Военные США заковали их в наручники на коммерческом депортационном рейсе. По прибытии некоторые пассажиры также сообщили о жестоком обращении во время полета.

Использование американских военных самолетов для осуществления депортационных рейсов является частью ответа Пентагона на объявленное Трампом чрезвычайное положение в сфере иммиграции. Еще в пятницу, 24 января, военные транспортники США осуществили два аналогичных рейса в Гватемалу, в каждом самолете было около 80 мигрантов.

Трамп начал ужесточать миграционную политику США по мигрантам сразу после своей инаугурации. 360.ru рассказывал, к чем могут привести такие меры.