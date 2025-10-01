В центре Мюнхена прогремели взрывы

Взрывы прогремели в центре Мюнхена. Об этом сообщило немецкое издание TZ со ссылкой на полицию.

На Лерхенауэер-штрассе прибыло множество правоохранителей и пожарных. Население призвали не приближаться к оцепленной зоне вокруг места происшествия.

«Как сообщили пожарные, между Лерхенауэр-штрассе и Моозахер-штрассе произошел пожар. Другие подробности пока неизвестны. Согласно Google Maps, движение в пострадавшем районе затруднено», — написали авторы материала.

Ранее сильный взрыв полностью уничтожил жилое здание в Германии. ЧП случилось в городе Дааден на западе страны, пострадали восемь человек. Раненых госпитализировали.