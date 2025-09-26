Взрыв уничтожил жилое здание в Германии

Сильный взрыв полностью разрушил жилое здание в городе Дааден на западе Германии. Пострадали восемь человек, сообщило агентство DPA .

По данным издания, взрыв прогремел в здании, в котором находились закусочная и несколько жилых квартир. Медики доставили 15-летнего подростка с тяжелыми травмами в специализированную клинику, еще семерых человек после осмотра отправили в больницу.

Сейчас на месте ЧП работают спасательные службы и эксперты по взрывам. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный зданию и окружающей инфраструктуре

Накануне граната взорвалась в центре норвежского города Осло. Обошлось без пострадавших. Полицейские предположили, что к взрыву могут быть причастны криминальные группировки.