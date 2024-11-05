В трех штатах США заявили об угрозах на выборах

В штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина зафиксировали угрозы о заложении бомб в школах и на избирательных участках. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, чиновники трех американских штатов предупредили об угрозах, которые поступили в день выборов президента США.

«Они отреагировали на угрозы против школ и избирательных участков, однако ни одна из них не оказалась достоверной», — отметили в статье.

Федеральное бюро расследований задержало несколько мужчин, который угрожали массовой стрельбой и подрывом электростанции в Нэшвилле. Один из задержанных планировал устроить теракт в случае победы на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Кроме того, в городе Фоулер в штате Нью-Йорк полицейские арестовали мужчину, угрожавшего поджечь избирательный участок. Мужчине не дали проголосовать из-за судимости.