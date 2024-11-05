Американец хотел сжечь избирательный участок в Нью-Йорке

Мужчина утром пришел отдать свой голос на избирательный участок. Так как у него есть судимость за тяжкое преступление, то он не имеет права голосовать, поскольку не зарегистрировался повторно после освобождения из тюрьмы.

После этого мужчина разозлился и начал угрожать «вернуться с пистолетом или сжечь это место». Когда американец попытался скрыться, его задержали для допроса.

Представители ФБР также арестовали мужчину, который угрожал устроить массовую стрельбу в случае победы Дональда Трампа. О задуманном преступлении Айзек Сиссел сообщал в интернете, обещая расстрелять христиан.

Также перед выборами в США правоохранители арестовали 24-летнего неонациста Скайлера Филиппи, который планировал подорвать электростанцию в Нэшвилле.