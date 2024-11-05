Американец хотел сжечь избирательный участок в Нью-Йорке
AP: в штате Нью-Йорк арестовали мужчину за угрозы поджечь избирательный участок
Полицейские арестовали мужчину, угрожавшего поджечь избирательный участок. Задержание произошло в городе Фоулер в штате Нью-Йорк, сообщило The Associated Press.
Мужчина утром пришел отдать свой голос на избирательный участок. Так как у него есть судимость за тяжкое преступление, то он не имеет права голосовать, поскольку не зарегистрировался повторно после освобождения из тюрьмы.
После этого мужчина разозлился и начал угрожать «вернуться с пистолетом или сжечь это место». Когда американец попытался скрыться, его задержали для допроса.
Представители ФБР также арестовали мужчину, который угрожал устроить массовую стрельбу в случае победы Дональда Трампа. О задуманном преступлении Айзек Сиссел сообщал в интернете, обещая расстрелять христиан.
Также перед выборами в США правоохранители арестовали 24-летнего неонациста Скайлера Филиппи, который планировал подорвать электростанцию в Нэшвилле.