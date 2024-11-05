В США задержали мужчину за угрозы устроить стрельбу после победы Трампа

Федеральное бюро расследований США задержало мужчину, который угрожал устроить массовую стрельбу в случае победы на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По данным канала, Айзек Сиссел публиковал в интернете сообщения с угрозами массового расстрела христиан, если на выборах победит Трамп. После задержания он назвал республиканца «угрозой, которую следовало бы устранить».

Сиссела взяли под стражу в Кантоне штата Мичиган, скоро ему предъявят обвинения. У правоохранительных органов уже есть ордеры на его арест по обвинению в преследованиях и домогательстве.

Накануне выборов в США сообщалось об аресте 24-летнего неонациста Скайлера Филиппи, который планировал подорвать электростанцию в Нэшвилле. Сотрудники ФБР выслеживали преступника несколько месяцев.