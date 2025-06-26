В Токио прокомментировали слова Трампа о Хиросиме и Нагасаки в контексте Ирана

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что стране известно о сравнении президента США Дональда Трампа ударов по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Этот вопрос обсудили во время регулярной пресс-конференции кабинета министров.
«Оценка исторических событий должна обсуждаться экспертами», — заявил он, отказавшись комментировать заявление американского лидера.
Накануне во время выступления на полях саммита НАТО в Гааге Трамп сказал, что удар США по иранским объектам закончил войну, как это сделали и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Позже политолог Дмитрий Евстафьев назвал некорректным сравнение современного Ирана с Японией времен Второй мировой войны.
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