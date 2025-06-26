Политолог Евстафьев назвал некорректным сравнение современного Ирана с Японией времен Второй мировой войны

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, сравнившего бомбардировки Ирана и Японии. Евстафьев отметил, что американские политики придерживаются однобокой интерпретации событий Второй мировой войны, согласно которой именно атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вынудили Японию капитулировать.

Евстафьев подчеркнул, что эта точка зрения игнорирует ключевую роль советских вооруженных сил, разгромивших крупнейшую сухопутную группировку японской армии, защищавшей острова. Японское командование поняло, что у страны больше нет сил для сопротивления, и поэтому было принято решение о капитуляции.

Евстафьев также указал, что сравнение современного Ирана с Японией времен Второй мировой некорректно, так как условия и обстоятельства кардинально отличаются. Он призвал учитывать историческую специфику и контексты, прежде чем делать выводы о параллелях между событиями прошлого и настоящего.